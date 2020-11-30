(Видео) Милиция задержала родственника Рыспека Акматбаева, состоящего на учете МВД как член ОПГ

Милиция задержала родственника Рыспека Акматбаева, состоящего на учете МВД как член ОПГ

В Бишкеке задержан мужчина, состоящий на оперативном учете МВД как член ОПГ, сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудникам Службы криминальной милиции поступила информация о местонахождении мужчины, находящегося в розыске за совершение преступления. Милиционеры задержали в столице А.Р., 1988 года рождения, уроженца города Чолпон-Аты Иссык-Кульской области.

Он находился в межгосударственном розыске за совершение ряда преступлений, в том числе за мошеннические действия. Он является близким родственником криминального авторитета Рыспека Акматбаева.

Весной 2016 года в городе Бишкек, войдя в доверие, А.Р., обманным путем завладел машиной «Хонда-Фит» и продал третьим лицам, причинив ущерб на сумму 4000 долларов. ОВД Октябрьского района объявило его в розыск.

Оперативники СКМ передали задержанного Следственной службе ОВД Октябрьского района, в настоящее время устанавливается его причастность к другим фактам преступлений. Задержанный водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.

Источник: svodka.akipress.org