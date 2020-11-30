КПП «Каркыра-автодорожный» будет закрыт до марта
С 30 ноября с 18:00 будет временно закрыт контрольно-пропускной пункт «Каркыра-автодорожный». Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.
По ее данным, в связи с резким ухудшением погодных и дорожных условий, а также с целью недопущения чрезвычайных ситуаций до 1 марта 2021 года будет прекращен пропуск лиц и транспортных средств через пункты пропуска «Каркыра-автодорожный» (КР) — «Кеген-автодорожный» (РК) на кыргызско-казахстанском участке государственной границы.
Справочно: КПП «Каркыра – автодорожный» находится в Тюпском районе Иссык-Кульской области. «Каркыра – автодорожный» является многосторонним, автомобильным КПП.
Источник: elgezit.kg
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