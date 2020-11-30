(Фото) Ассоль Молдокматова инициировала проект «БлагоДарю» по преображению медиков

Ассоль Молдокматова инициировала проект «БлагоДарю» по преображению медиков

Общественный деятель КР, академик Евразийской телеакадемии, президент фонда «Assol» Ассоль Молдокматова инициировала проект «БлагоДарю», который включает в себя преображение медработников КР.

— Не готов к этой пандемии был весь мир, и наша система здравоохранения не была готова. Проведенная в последние годы оптимизация не выдерживает никакой критики. Главное, что произошло, - резко сократился коечный фонд и кадровый состав. При этом нет четко обоснованной государственной программы ликвидации дефицита врачей и среднего медперсонала в ближайшее время как в целом, так и по отдельным специальностям.

Все шесть месяцев медработники Кыргызстана неустанно боролись за здоровье кыргызстанцев. И я обращаюсь ко всем работникам здравоохранения со словами огромной благодарности за самоотверженную работу с риском для жизни и здоровья. Мы склоняем перед вами голову. Руководство страны, уверен, сделает выводы и повернется к решению всех проблем здравоохранения. А медиков, погибших при исполнении служебных обязанностей, я бы наградил орденами. В целом здравоохранение у нас должно стать самодостаточным в любой точке страны, чтобы перенести любое серьезное испытание, от которого никто сегодня не застрахован.

Дважды в месяц будет проходить преображение медработников «До и После»: посещение салонов красоты, спортивных залов, спа, подарки в виде косметики, костюмов, нарядов, праздничные обеды в ресторанах. Важно, что мы приглашаем всех: от младшего медицинского состава до врачей больниц и поликлиник. Уверена, это придаст сил и приободрит прекрасных спасителей-героев сегодняшних реалий.

Санитарки Ирине Фисенко исполнилось сегодня 59 лет

Утро санитарки городской клинической больницы Ирины Фисенко началось необычно с посещения модного стилиста Байнура БЬЮТИ. В преддверии дня рождения это настоящий праздник.

Маски, нюдовый макияж от Байнура, причёска от Раиды приподняли настроение и в результате Ирина не узнала себя в зеркале.

Наряд от компании Alexandra Bishkek превратил этот день в сказку:

— Мне исполняется 59 лет сегодня, я 30 лет работаю санитаркой в больнице. Сколько боли мы видим, ведь период пандемии уносил жизни, и это наложило отпечаток на душевное состояние. Я мечтаю, чтобы все осталось позади и желаю всем счастья.

Мы делаем все для того, чтобы облегчить жизнь пациентов. Я люблю вязать и вяжу для моих деток, мечтаю, чтобы они были счастливы, да и, чтобы все были счастливы.

Для меня этот проект необычный, разве мы можем себе позволить пойти на макияж, прическу, купить себе вечерний наряд и тем более сходить в уютное столичное заведение Clever, где вкусные блюда и живая музыка. Всегда в режиме экономии живем. Спасибо фее Ассоль Молдокматовой и спасибо команде стилистов за незабываемые впечатления!

Санитарка Ирина Фисенко

Визажист Байнур БЬЮТИ

Стилист Раида

Айжаркын Эгембердиева - врач-эпидемиолог городской клинической больницы. За ее плечами стаж 5 лет, любит заниматься спортом, печь пироги. Ее мечты связаны с приобретением квартиры, чтобы могла перевезти дочь в столицу, а ещё она мечтает слетать на отдых в Турцию, ей нравится кухня этой страны и культура.

— Проект «БлагоДарю» дал возможность почувствовать нам, что мы - медработники, прежде всего, женщины, что нам нужно любить себя такими, что мы можем быть и такими красивыми, ведь порой в этой суматохе мы часто забываем о себе. Уверенность в себе! - вот что самое главное дал нам этот проект.

Восторженные взгляды окружающих, а женщинам так важно внимание. Спасибо большое этому проекту и организатору.

Айжаркын Эгембердиева

Визажист Жаркын Моткеева

Стилист Раида

Врач-инфекционист Нургул Тургуналиевна работает в инфекционной больнице 23 года. Нургуль любит смотреть мелодрамы и наблюдать за игрой кок-бору.

— За этот период мы осознали многое, соскучились даже по тем дням, когда без маски в любое время могли выйти гулять, отдыхать с друзьями, — вспоминает сложный период пандемии Нургуль — в самом начале было очень страшно: боялись заразиться, за родных и за пожилых родителей, было тоскливо и паршиво на душе, со временем все привыкли, сейчас такое ощущение, что весь этот кошмар длится целую вечность. Желаю всем здоровья и беречь близких.

Спасибо проекту «БлагоДарю» и Ассоль за любовь к нам. Мы ощутили себя королевами!

Нургуль Молдалиева

Стилист Галина Литвиненко

Визажист Татьяна Зулина

Медсестра Салима Давуза

Утро для Салимы стало самым необычным в жизни: не с уколов и обхода пациентов, а с похода к стилистам. Ей 29 лет, работает медсестрой в инфекционной больнице, за плечами стаж 9 лет. Увлечена танцами, поёт, работает в нескольких медучреждениях.

— Устроилась в марте в инфекционную больницу и тут же нас закрыли на карантин. Вспоминаю, как первые месяцы работы было очень тяжело не физически, а морально. Больные поступали все вялые и уставшие, почти все в депрессивном состоянии и надо было с ними общий язык находить, найти силы успокоить и приподнять настроение, настроить их на позитивное лечение и выздоровление.

Хочу выразить огромное спасибо за проект «БлагоДарю», лично Ассоль и всем создателям за сегодняшний день - я почувствовала себя, как в сказке, которая превратила меня в принцессу.

Я мечтаю, чтобы мы могли свободно ходить по улицам и встречаться с людьми, не боясь заболеть!

За последние месяцы я очень устала, а сегодняшний день - невероятное перевоплощение. Встала, меня встретили, накрасили, одели, привезли на бал.

В повседневной нашей жизни у нас времени не хватает на себя. Clever- очень приятная кофейня, уютная, где еда очень вкусная и полезная. Так же огромное спасибо братьям и сестрам Ассоциации Дунган за их поддержку и понимания!

Салима Давуза

Стилист Каныкей Исаева

Визажист Райлям Саитова

Выражаем благодарность Венере Ким за вкусный обед в Clever, модному бренду Alexandra Bishkek, Ассоциации Дунган КР и лично Кариму и Ильясу за гардероб для Салимы Давуза и команде фонда Assol за реализацию проекта, подарки для медработников и вложенную душу!

Источник: Кабар