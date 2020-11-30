3 угольных предприятия исключены из списка поставщиков угля на ТЭЦ Бишкека

3 угольных предприятия исключены из списка поставщиков угля на ТЭЦ Бишкека

В Нарыне три угольных предприятия выведены из состава товарищества и не будут заниматься поставкой угля на ТЭЦ Бишкека, сообщает пресс-служба ГП «Кыргызкомур».

Как отмечается, данные компании на протяжении долгого периода не занимались добычей угля. То есть они не будут заниматься поставкой угля в ТЭЦ г.Бишкек, но они в целом имеют полное право заниматься добычей угля. Они ОсОО «АГК-Тоо Инвест», ОсОО «Мин-Куш Индастри», ОсОО «Нарын-Комур».

«Приостановили свою деятельность ОсОО «Берекет-Кен», ОсОО «Нарк-Тоо», ОсОО «Разрез Мин-Куш» (новый участок), так как население им перекрыло дорогу. ОсОО «Бузурманкул» тоже не работает, потому что отработал свой участок, то есть на этом участке отсутствует уголь для добычи», - говорится в сообщении.

Отмечается, на сегодняшний день на ТЭЦ г.Бишкек из 20 угледобывающих предприятий занимаются поставкой угля, только 14 компаний. А поставкой сортового угля занимается единственное государственное предприятие «Кыргызкомур», так как сортовой уголь имеется только на месторождении «Кара-Кече».

Источник: Кабар