Данияр Шакирбаев избран мэром Кара-Балты

Данияр Шакирбаев избран мэром Кара-Балты

Данияр Шакирбаев избран мэром города Кара-Балта. Об этом сообщили в мэрии.

Депутаты Кара-Балтинского городского кенеша рассматривали две кандидатуры — Данияра Шакирбаева и Таалайбека Суюмбаева.

За Шакирбаева проголосовали – 18 депутатов, за Суюмбаева — 13 депутатов.

Источник: reporter.kg