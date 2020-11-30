(Фото) Наконец цены на мясо начнут падать? Токтогазиев съездил на скотный рынок

В Кыргызстане продолжает дорожать мясо, несмотря на введенный запрет на вывоз скота.

Министерство экономики в своем еженедельном обзоре среднерозничных цен отмечает продолжающуюся тенденцию роста цен на говядину.

Так, подорожание на 10 сомов на прошлой неделе отмечалось в Токмаке, Оше и Таласе. В Бишкеке говядина за неделю подорожала на 20 сомов до 400-450 сомов за килограмм, кило вырезки стоит - 530-540 сомов. Снижение цены на 30 сомов за килограмм наблюдается в Кочкорском районе Нарынской области. Таким образом за год стоимость говядины увеличилась на 100-120 сомов.

Для стабилизации потребительских цен правительство приняло решение на полгода запретить экспорт скота. Изучение ситуации показало, что цены поднялись из-за возросшего спроса соседних республик на мясо в живом весе. Таким образом на местном рынке образовался дефицит. Сейчас эта проблема должна быть решена, однако пока рынок не отреагировал на предпринятые меры. Кроме того решение правительство не обрадовало животноводов. Они возмущены, что правительство вмешивается в рыночные отношения и утверждают, что могут отказаться на грани банкротства.

На этих выходных министр сельского хозяйства и мелиорации Тилек Токтогазиев посетил скотный рынок в Токмаке, чтобы лично изучить ситуацию. Там он выступил перед торговцами. Какие выводы и дальнейшие шаги намерен предпринять министр после встречи, пока неизвестно.

Источник: vb.kg