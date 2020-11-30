(Фото) В Алае открылось инфекционное отделение территориальной больницы на 60 мест

В Алае открылось инфекционное отделение территориальной больницы на 60 мест
В Алайском районе Ошкой области накануне 28 ноября состоялось церемония открытия инфекционного отделения территориальной больницы.
В церемонии открытия приняли участие заместитель полпреда правительства в Ошской области Ахматжан Мухаммадов, аким района Алтынбек Болбур уулу, другие местные чиновники и местные жители. Медучреждение оснащено всем необходимым современным оборудованием: портативными рентгеновскими аппаратами, кислородно-дыхательными аппаратами и др.
Капитальный ремонт инфекционного отделения был сделан за счёт местного бюджета, районного фонда развития и частных спонсоров. На капитальный ремонт было потрачено более 13 млн сомов.
Источник: Кабар
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