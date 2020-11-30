(Фото) В Алае открылось инфекционное отделение территориальной больницы на 60 мест

В Алае открылось инфекционное отделение территориальной больницы на 60 мест

В Алайском районе Ошкой области накануне 28 ноября состоялось церемония открытия инфекционного отделения территориальной больницы.

В церемонии открытия приняли участие заместитель полпреда правительства в Ошской области Ахматжан Мухаммадов, аким района Алтынбек Болбур уулу, другие местные чиновники и местные жители. Медучреждение оснащено всем необходимым современным оборудованием: портативными рентгеновскими аппаратами, кислородно-дыхательными аппаратами и др.

Капитальный ремонт инфекционного отделения был сделан за счёт местного бюджета, районного фонда развития и частных спонсоров. На капитальный ремонт было потрачено более 13 млн сомов.

Источник: Кабар