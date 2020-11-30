Тайырбек Сарпашев вызван на допрос ГСБЭП
Экс-первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев вызван на допрос в Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями сегодня, 30 ноября, 17:00. Об этом Reporter.kg сообщили источники.
Напомним, ранее сообщалось, что начато досудебное производство по факту незаконного обогащения экс-чиновника. Уточнялось, что Сарпашев, занимая высшие руководящие должности на государственной службе, приобрел многочисленное движимое и недвижимое имущество, в последующем оформив его на близких родственников, и не указав в декларациях.
Источник: reporter.kg
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