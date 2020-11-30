ГКНБ о Матраимове: Продолжается работа по возмещению причиненного ущерба
ГКНБ продолжается досудебное производство в отношении экс-заместителя Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова, в рамках которого, к настоящему времени, установлена причастность и других сотрудников таможни к коррупционным схемам.
Как сообщает пресс-служба ГКНБ, одновременно с этим по делу продолжается работа по возмещению причиненного государству ущерба от действий отдельных сотрудников таможенных органов, причастных к коррупционным проявлениям в данном ведомстве.
«Следствие продолжает процесс получения доказательств, свидетельствующих о систематическом получении денежного вознаграждения отдельной группой бывших и действующих сотрудников таможни за покровительство участников внешнеэкономической деятельности. По результатам проведенного следствия общественность будет подробно проинформирована о результатах досудебного производства, в том числе об установленном ущербе и его возмещении со стороны привлеченных к уголовной ответственности лиц», – сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на специальный счет, открытый в Центральном казначействе в рамках объявленной экономической амнистии, на сегодняшний день поступило 539,3 млн сомов.
Перечисления от бывшего зампредседателя Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова составляют 99,5% от этой суммы.
В период с 5 по 17 ноября он перевел на спецсчет 536,9 млн сомов.
«Оставшиеся 3,1 млн сомов поступили от физических лиц в рамках экономической амнистии. Решение о распределении данных средств будет принимать правительство», — подчеркнули тогда в казначействе.
Источник: reporter.kg
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