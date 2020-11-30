(Видео) Садыр Жапаров женил своего сына

Садыр Жапаров женил своего сына

Сын кандидата в президенты Садыра Жапарова Рустам женился. Видео свадебного торжества появилось в социальных сетях.

Судя по всему, мероприятие прошло в доме кандидата в президенты.

Поздравил Жапарова и его адвокат Шарабидин Токтосунов, разместивший поздравительное сообщение на своей странице в Facebook.

"Садыр Нургожоевич, Айгуль Жапаровна поздравляю вас!!! Желаю Рустаму также в будущем служить своему народу, как и его отец!!! Дай бог вам здоровья, иметь много внуков, правнуков и праправнуков!!!", - написал он.

Источник: vb.kg