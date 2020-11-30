ГКНБ: Член ОПГ по кличке Дженго объявлен в розыск

Член организованной преступной группировки Кадыр Досонов по кличке Дженго объявлен в розыск.
Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.
В пресс-службе ГКНБ уточнили, что установлена причастность Досонова к совершению тяжкого преступления против собственности.
"28 ноября 2020 года в ходе расследования досудебного производства вынесено уведомление о подозрении Кадыра Досонова в совершении тяжкого преступления. В тот же день Ошским городским судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (заочно). ГКНБ проводит работу по установлению местонахождения
Кадыра Досонова, а также его причастности к другим незаконным действиям", - говорится в сообщении ГКНБ.
Напомним, Дженго подозревался в заказе убийства полковника милиции Толкунбека Шоноева в 2013 году. В 2015 году Кадыра Досонова задержали, однако позже суд оправдал его. Сотрудники милиции неоднократно задерживали члена ОПГ. В последний раз в октября 2019 года и в январе 2020 года. Оба раза уже на следующий день Дженго был на свободе.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!