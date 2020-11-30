Эльвира Сурабалдиева рассказала, когда откроют ВУЗы Кыргызстана

Эльвира Сурабалдиева рассказала, когда откроют ВУЗы Кыргызстана

На своей странице в соцсетях вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева рассказала, когда откроют ВУЗы Кыргызстана.

По ее словам, ВУЗы планируется открыть после Нового года.

«По садикам вопросов/сложностей в городах больше, рассматриваем. Вопрос лишь в том, вытянем ли массовый наплыв тяжелых (пожилых и хроников) в больницах», – пишет Сурабалдиева.

Источник: reporter.kg