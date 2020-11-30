Иностранных студентов в России начали отчислять

Иностранных студентов в России начали отчислять

Иностранных студентов начали отчислять из российский вузов, поскольку они не могут вернуться в страну из-за закрытых границ и присутствовать на занятиях. Об этом сообщает российское издание lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По его данным, к российскому правительству уже обратились около двух тысяч учащихся. Они просят позволить им вернуться в Россию и дать возможность продолжить обучение на российской территории. Самостоятельно приехать в страну они не могут, поскольку учеба не является основанием для пересечения границы.

Как пишет Mash, среди обратившихся - студенты, обучающиеся по квоте Россотрудничества, будущие врачи, студенты театральных специальностей. Последние жалуются на то, что обучение творческим профессиям невозможно проводить дистанционно. Таким образом, оказавшись за рубежом, они пропускают занятия по актерскому мастерству, сценической речи, фехтованию.

Правозащитник и юрист Иван Мельников сообщил, что обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой оказать содействие студентам. В правительстве ситуацию пока не прокомментировали.

Источник: vb.kg