(Фото) Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень снизился после снега во всех районах

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень снизился после снега во всех районах
Экологическое движение «МувГрин» установило несколько датчиков в столице, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.
Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели.
Данные на 29 ноября в 9.30:
- в районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен в 1,37 раза: PM2.5 среднесуточный — 48 мкг/м³ на момент измерения — 38 мкг/м³;
- в районе улиц Московской/Уметалиева. Уровень загрязнения превышен в 2,94 раза PM2.5 среднесуточный — 41 мкг/м³ на момент измерения — 36 мкг/м³;
- в микрорайоне «Восток-5». Уровень загрязнения не превышен: PM2.5 среднесуточный — 6 мкг/м³ на момент измерения — 38 мкг/м³.
Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Он показывает индекс качества воздуха в режиме онлайн. Информация обновляется ежечасно.
На 9.00 индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии — 7 (AQI), концентрация PM2.5 на момент измерения — 0 мкг/м³.
В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 9.30 Бишкек опустился на 32-е место.
По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.
Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.
Источник: 24.kg
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