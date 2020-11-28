Равшан Сабиров: Цифровизация государственных услуг – один из основных путей развития страны

Равшан Сабиров: Цифровизация государственных услуг – один из основных путей развития страны

Руководители госорганов отчитались о проделанной работе и будущих планах в рамках цифровизации

Вице-премьер-министр Равшан Сабиров провел совещание по вопросу цифровизации с участием руководителей ряда государственных и муниципальных органов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.​

В ходе встречи руководители государственных органов проинформировали о проделанной работе и будущих планах в рамках цифровизации.​

Было отмечено, что реализована первая фаза проекта «Безопасный город», продолжаются подключение государственных и муниципальных учреждений, социальных объектов к интернету, работа по переводу государственных услуг в электронный формат.​ В то же время в 2020 году был модернизирован портал электронного правительства (https://portal.tunduk.kg), все государственные структуры были подключены к системе «Түндүк».​

Также внедрена автоматизированная информационная система «Санарип аймак», в рамках которой впервые в органах местного самоуправления созданы электронные базы данных для подключения сельской местности к межведомственной электронной системе «Түндүк». Аналогичная работа проводится для государственных органов, трудящихся в таможенной, налоговой и социальной сферах.

«Цифровые технологии сейчас широко используются во всем мире. Существующие в стране информационные и коммуникационные возможности должны соответствовать современным реалиям. Для успешной реализации цифровизации необходимы высококвалифицированные IT-специалисты, которых надо готовить. Наряду с этим следует продолжить цифровизацию сферы предоставления услуг населению. Это один из основных путей развития страны», - сказал Сабиров.

Он отметил, что цифровизация — эффективный инструмент борьбы с коррупцией, и дал ряд поручений по активизации работы в этом направлении.

Отдел информационного обеспечения

аппарата правительства КР