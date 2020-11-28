ГКНБ: По факту контрабанды золота проводится следствие

В настоящее время следственной группой проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и привлечение к ответственности виновных лиц.
По факту контрабанды золота проводится следствие, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.
ГКНБ КР считает необходимым довести до общественности свою позицию относительно заявлений кандидата в президенты КР А. Сегизбаева о его политическом преследовании.
В связи, с чем сообщаем следующее:
В марте 2019 года Военной прокуратурой КР было начато досудебное производство по нескольким уголовным делам, связанным с контрабандой ювелирных изделий в особо крупном размере со стороны отдельных поставщиков в сговоре с сотрудниками ГКНБ КР.
Так, в результате проведенного следствия было установлено, что в 2017 году одним из оперативных подразделений ГКНБ была задержана крупная партия ювелирных изделий из золота весом более 22 кг, ввезенных в республику контрабандным путем.
После чего руководством ГКНБ было дано незаконное указание о прекращении доследственной проверки по указанному факту и возвращению изъятых ювелирных изделий, в результате чего бюджету республики был причинен ущерб в особо крупном размере.
При этом, в ходе следствия были собраны достаточные доказательства, а причастные к контрабанде поставщики были привлечены к ответственности, дали признательные показания и полностью возместили ущерб, причиненный государству в размере более 6 млн сомов.
В настоящее время следственной группой проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и привлечение к ответственности виновных лиц.
В рамках проводимых мероприятий задержан бывший сотрудник ГКНБ Б.Э., причастный к отмеченным преступлениям, а экс-заместитель председателя ГКНБ Д.Чоткораев, непосредственно курировавший задержание контрабандного груза, был допрошен в качестве свидетеля.
По результатам проведенных следственных мероприятий действиям бывшего руководства ГКНБ будет дана окончательная юридическая оценка, с одновременным информированием общественности.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!