Артем Новиков поручил наказать ряд сотрудников ГНС

Осмотрев контрольно-пропускной пункт, глава правительства выразил недовольство работой некоторых служб.

Для обеспечения полноценного учета товаров необходимо создание единой информационной системы «Сводный пост». Об этом исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков заявил во время посещения контрольно-пропускного пункта «Чалдовар», передает пресс-служба правительства.

«В последние годы мы часто говорим о борьбе с контрабандой. Неучтенный товар создает большие проблемы предпринимателям, работающим честно. На сегодняшний день ключевой задачей Правительства является создание единой налоговой, таможенной, пограничной и весогабаритной системы. Тем самым, должна быть создана единая система по единому учету товаров. Таким образом, мы сможем не только наладить учет налоговых поступлений в доходную часть бюджета, но и дать возможность входа на отечественный рынок крупным импортерам, обеспечив равную конкуренцию», – отметил Артем Новиков.

Осмотрев контрольно-пропускной пункт, глава правительства выразил недовольство работой некоторых служб.

«Мы убедились в том, что ни одна из тех мер, которые были подготовлены до этого времени, не работают. К примеру, налоговой службе была поставлена конкретная задача – внедрить с 15 ноября пилотную систему учета товаров. Однако, мы видим, что оборудование даже не установлено. Вся техника находится в коробках. Это говорит о полном бездействии соответствующих служб. На сегодняшний день у всех, кто осуществляет контроль за перемещением товаров, разные данные. Они не отражают реального количества проследовавших транспортных средств. При этом, невозможно поднять данные за предыдущий день, так как нет четкого учета данных. Из-за сбоя в системе не отражаются реальные данные учета товаров, что создает коррупционные проявления и риски», – резюмировал и.о. премьер-министра.

По поручению исполняющего обязанности премьер-министра в отношении лиц, не выполнивших поставленных задач, будут приняты соответствующие меры. При этом, в ближайшие дни Артем Новиков вновь посетит контрольно-пропускной пункт, чтобы проверить работу новой системы.

Источник: reporter.kg