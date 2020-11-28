Из-за сильного ветра закрыли перевал на трассе Ош-Ташкент

Из-за сильного ветра закрыли перевал на трассе Ош-Ташкент

МЧС Узбекистана приняло решение о временном закрытии перевала "Камчик" на автодороге Ош-Ташкент. Поводом для такого решения, как отмечается, стал сильный ветер и опасность схода снежных лавин.

В данный момент под руководством МЧС РУз профильные службы работают над улучшением ситуации.

- Когда трасса станет безопасна для проезда, движение на перевале снова будет восстановлено, - говорится в информации.

Источник: vb.kg