Из-за сильного ветра закрыли перевал на трассе Ош-Ташкент
МЧС Узбекистана приняло решение о временном закрытии перевала "Камчик" на автодороге Ош-Ташкент. Поводом для такого решения, как отмечается, стал сильный ветер и опасность схода снежных лавин.
В данный момент под руководством МЧС РУз профильные службы работают над улучшением ситуации.
- Когда трасса станет безопасна для проезда, движение на перевале снова будет восстановлено, - говорится в информации.
Источник: vb.kg
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