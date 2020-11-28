(Видео) 8 человек скончались в Бишкеке из-за морозов в ноябре

8 человек скончались в Бишкеке из-за морозов в ноябре
В Бишкеке с 1 ноября 2020 года от переохлаждения умерли 8 человек. Ночью термометры в Бишкеке показывают до -14 градусов.
Источник: Элгезит
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8 человек скончались в Бишкеке из-за морозов в ноябре
В Бишкеке с 1 ноября 2020 года от переохлаждения умерли 8 человек. Ночью термометры в Бишкеке показывают до -14 градусов.
Источник: Элгезит
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