(Фото) Артем Новиков ознакомился с деятельностью завода по переработке металла в Каинды

Артем Новиков ознакомился с деятельностью завода по переработке металла в Каинды

Исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков в ходе рабочей поездки по Чуйской области ознакомился с деятельностью завода по производству и переработке основных металлов и готовых металлических изделий ОсОО «Металл-Кен» в городе Каинды.

«На сегодняшний день предприятие полностью готово к открытию, однако из-за распространения коронавирусной инфекции его ввод в эксплуатацию был отложен с этого года на следующий. Надеюсь, что уже в первом квартале 2021 года предприятие будет запущено. Мне стало известно, что вы не можете получить необходимое оборудование, заказанное из Китайской Народной Республики, и привезти в страну специалистов для обучения работников завода. Правительство Кыргызской Республики в оперативном порядке окажет помощь в решении данного вопроса. Необходимые поручения будут даны соответствующим государственным органам», - сказал Артем Новиков.

Общий объем инвестиций в производство составил 50 млн долларов США. Завод имеет полный производственный цикл и будет выпускать широкий спектр металлопрокатной продукции: все виды арматуры и сортового металлопроката. Планируемый ежегодный объем продукции - более 200 тысяч тонн сталепрокатных изделий.

Штатная численность завода составляет порядка 500 человек, из которых более 200 человек - это жители города Каинды и близлежащих населенных пунктов.

Источник: Кабар