(Видео) Потасовка Суваналиева с Иманкуловым попала на видео. Экс-замглавы ГКНБ прокомментировал инцидент

Генерал спецслужб заявил, что «Каттани» пытался захватить кресло председателя

Бывший замсекретаря Совбеза Кыргызстана Омурбек Суваналиев и экс-глава ГКНБ Марат Иманкулов чуть не подрались в кабинете председателя Госкомитета нацбезопасности. Видео распространилось в Сети.

Как рассказал Vesti.kg участник конфликта Марат Иманкулов, Суваналиев пытался захватить кресло главы ГКНБ во время событий 5-6 октября.

- Данное видео старое, оно снято 5-6 октября текущего года, - вспоминает он. - Суваналиев во время событий пришел в ГКНБ и пытался захватить кресло председателя. Мы собрались там и отговаривали его. Там были аксакалы, которые говорили, чтобы он покинул кабинет. Однако он им что-то грубое сказал. Меня это возмутило, и я хотел ему сказать, что так нельзя разговаривать с аксакалами. В это время меня схватил Артур Медетбеков, он думал, что я хочу ударить Суваналиева. Никакого конфликта не было.

Кроме того, Иманкулов добавил, что Суваналиева с позором выгнали из кабинета председателя ГКНБ.

Источник: vesti.kg