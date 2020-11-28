Экс-глава ГКНБ Чоткараев вызван в спецслужбы по делу о контрабанде золота

Экс-глава ГКНБ Чоткараев вызван в спецслужбы по делу о контрабанде золота

Бывший заместитель председателя Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР Дуйшенбек Чоткораев приглашен для участия в следственных действиях по уголовному делу, связанных контрабандой золота. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

«Остальную информацию сообщим по результатам следственных действий», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар