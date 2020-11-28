Мамытов: В Кыргызстане недопустимы политические игры и всякие инсинуации вокруг языкового вопроса

Мамытов: В Кыргызстане недопустимы политические игры и всякие инсинуации вокруг языкового вопроса

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов прокомментировал актуальные дискуссии среди общественности относительно языкового вопроса. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

«В Кыргызстане недопустимы политические игры и всякие инсинуации вокруг языкового вопроса. Языковой фактор надо рассматривать, как фактор стабильности и межнационального согласия в нашем обществе.

Любовь и преданность Родине начинаются с любви и преданности родному языку.

За годы независимости многое сделано для укрепления роли и авторитета кыргызского языка как государственного. Проводится работа по обеспечению функционирования кыргызского языка в качестве государственного в делопроизводстве центральных и местных государственных органов. Развивается правовая база употребления государственного языка. Создаются специальные учебники, словари и учебные пособия, видео- и аудиоматериалы, внедряются современные методики обучения.

Главное, языковая политика направлена на развитие полиэтничного государства и открытого гражданского общества, укрепление консолидирующей роли кыргызского языка, развитие языков других этносов.

А что касается русского языка, он для кыргызстанцев является очень близким языком. Недаром говорят: „Русский и кыргызские языки — крылья одной птицы“. Он получил широкое распространение на территории современного Кыргызстана с середины XIX века. Сыграл важную роль в социально-экономическом и культурном развитии нашего горного края.

Исторически сложилось так, что русский язык сыграл огромную прогрессивную роль в формировании кыргызской культуры и системы просвещения. Именно через русский язык кыргызы познавали мир и, наоборот, мир познавал кыргызов. Ярким примером этому служат великие творения Чингиза Айтматова.

Основные потоки трудовой миграции из Кыргызстана в Россию идут из регионов страны. Это одна из причин, почему кыргызстанцы хотят изучать официальный язык.

Кыргызстан и Россия были и всегда будут друзьями. Исторический путь наших стран во многом похож. Россия — основной стратегический партнер Кыргызстана.

Сегодня в рамках ЕАЭС потребность в знании русского языка возрастает, учитывая, что именно русский язык является главным средством коммуникации в рамках евразийского объединения.

Уверен, что официальный язык станет хорошей основой на пути дальнейшего взаимодействия между нашими странами.

Поэтому я приветствую решение членов Конституционного совещания об утверждении кыргызского языка государственным, а русского — официальным.

Наша главная задача — построение эффективной языковой политики, обеспечивающей полномасштабное функционирование государственного языка как важнейшего фактора укрепления единства народа Кыргызстана при сохранении языков всех этносов, проживающих в стране, формирование нового многоязычного поколения кыргызстанцев, свободно владеющих родным, государственным, официальным, а также другими языками», — отметил и. о. Президента Талант Мамытов.