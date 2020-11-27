(Видео) Кыргызскому суду 96 лет

В сентябре 1930 года вся территория Киргизии была разделена на 24 административных района.

Официальной датой начала деятельности кыргызского суда считается 30 ноября 1924 года. Поскольку, именно в 1924 году была образована Кара-Кыргызская автономная область, где начали создаваться областные учреждения, в том числе и областной суд.

Первым председателем областного суда был Лев Александрович Авербург. В состав областного суда входили пленум, президиум, уголовная, гражданская и дисциплинарная коллегии. После преобразования Кара-Кыргызской автономной области в Киргизскую АССР председателем Главного суда Киргизской АССР был избран Иманбек Текеев.

В сентябре 1930 года вся территория Киргизии была разделена на 24 административных района. В связи с этим в республике организовали 24 районных суда и 2 участка народного суда в г. Фрунзе.

Политические репрессии в отношении судей велись целенаправленно. Их жертвами становились честные и принципиальные служители правосудия. В числе подвергнутых репрессиям оказались лица, возглавлявшие в разное время судебный орган страны:

Авербург Лев Александрович (1924-1925); Текеев Иманбек (1927); Кулумбаев Курманалы (1927-1928); Айдарбеков Иманалы (1928-1929); Цимдин Ян Алексеевич (1929-1931); Фахритдинов (1932); Абдраимов Абдыкадыр (1931); Орозбакиев Коенбай (1932); Сегизбаев Санжар Бактыбаевич (1937); Дуйшоналиев Садвакас Жалкеченович (1938-1940).

В первые годы войны в Кыргызстане действовали 76 участков народных судов, 5 областных судов и Верховный суд республики. В 1960 году был принят Закон о судоустройстве Киргизской ССР, где подробно рассмотрены цель правосудия и задачи судов. Со времени обретения независимости судебная система претерпела существенные изменения.

11 марта 2019 года состоялся XI съезд судей Кыргызской Республики, где были решены важные вопросы для судебной системы. С 2018 года Гульбара Калиева является председателем Верховного суда Кыргызской Республики.

В течение двух лет ведется работа по цифровизации судебной системы и внедрению автоматизированной информационной системы. Также были установлены система автоматического распределения дел и аудио-видеофиксации судебных заседаний, программы аудио- и видеопротоколирования судебного заседания. Укреплены связи с органами МСУ, гражданским обществом и СМИ.

Предпринимаются меры по строительству Домов правосудия, по улучшению материально-технической базы судов.

Конечной целью проводимых реформ является построение справедливой и прозрачной судебно-правовой системы в стране.

Источник: vb.kg