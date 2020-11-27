(Видео) Кыргызскому суду 96 лет

В сентябре 1930 года вся территория Киргизии была разделена на 24 административных района.
Официальной датой начала деятельности кыргызского суда считается 30 ноября 1924 года. Поскольку, именно в 1924 году была образована Кара-Кыргызская автономная область, где начали создаваться областные учреждения, в том числе и областной суд.
Первым председателем областного суда был Лев Александрович Авербург. В состав областного суда входили пленум, президиум, уголовная, гражданская и дисциплинарная коллегии. После преобразования Кара-Кыргызской автономной области в Киргизскую АССР председателем Главного суда Киргизской АССР был избран Иманбек Текеев.
В сентябре 1930 года вся территория Киргизии была разделена на 24 административных района. В связи с этим в республике организовали 24 районных суда и 2 участка народного суда в г. Фрунзе.
Политические репрессии в отношении судей велись целенаправленно. Их жертвами становились честные и принципиальные служители правосудия. В числе подвергнутых репрессиям оказались лица, возглавлявшие в разное время судебный орган страны:
- Авербург Лев Александрович (1924-1925);
- Текеев Иманбек (1927);
- Кулумбаев Курманалы (1927-1928);
- Айдарбеков Иманалы (1928-1929);
- Цимдин Ян Алексеевич (1929-1931);
- Фахритдинов (1932);
- Абдраимов Абдыкадыр (1931);
- Орозбакиев Коенбай (1932);
- Сегизбаев Санжар Бактыбаевич (1937);
- Дуйшоналиев Садвакас Жалкеченович (1938-1940).
В первые годы войны в Кыргызстане действовали 76 участков народных судов, 5 областных судов и Верховный суд республики. В 1960 году был принят Закон о судоустройстве Киргизской ССР, где подробно рассмотрены цель правосудия и задачи судов. Со времени обретения независимости судебная система претерпела существенные изменения.
11 марта 2019 года состоялся XI съезд судей Кыргызской Республики, где были решены важные вопросы для судебной системы. С 2018 года Гульбара Калиева является председателем Верховного суда Кыргызской Республики.
В течение двух лет ведется работа по цифровизации судебной системы и внедрению автоматизированной информационной системы. Также были установлены система автоматического распределения дел и аудио-видеофиксации судебных заседаний, программы аудио- и видеопротоколирования судебного заседания. Укреплены связи с органами МСУ, гражданским обществом и СМИ.
Предпринимаются меры по строительству Домов правосудия, по улучшению материально-технической базы судов.
Конечной целью проводимых реформ является построение справедливой и прозрачной судебно-правовой системы в стране.
Источник: vb.kg
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