Сыртбай Мусаев Каныбеку Иманалиеву: Крокодил живет в твоей душе

Каныбек, почему ты делишь народ по регионам?

У кыргызов есть хорошее выражение "Если плоха дочь, то это к несчастью, а если плох сын, то это как черное проклятие". Эти слова для тех, кто понимает, имеют глубокий смысл, а для того, кто не понимает - просто слова. Я специально захотел привести эти слова в пример. Кыргызы издревле воспитывали своих детей, ассоциируя мышление ребенка, будто он будущий служитель народа. В народе всегда говорили, если сын вырастет достойным, то он всегда будет служить народу, на радость своим родителям и людям. Но, если же сын уходил по наклонной, то за это опять же винили самих родителей. Мол, да будет проклятым тот, кто тебя породил.

Воспитанный, достойный сын народа, всегда находился на страже земель, заботился о благополучии народа и в нужное время, если потребуется, мог отдать жизнь за свою страну. Кыргызское общество и сегодня не без таких сыновей, среди нас есть достойные сыны народа, которые могут взять на себя полную ответственность в трудное время.

Сегодня, когда в стране подорвана стабильность, достойный сын своего народа Садыр Жапаров, вышел вперед и заявил, что готов взять всю ответственность на себя. "Я готов нести ответственность собственной головой. Я хочу, чтобы мой народ жил в благополучии, в согласии и в единстве. Дайте мне время поработать. За все, что я буду делать, буду отвечать лично", - говорит Садыр Жапаров. Этими словами он доказывает свою верность стране и действительно хочет служить во благо страны. Но в это же время, находятся те, кто делит народ на регионы, будто шакалы наступают со всех сторон, и как гиены околачиваются возле Жапарова, и обвиняют его безвинных родителей. Один из таких "проклятых" детей народа – это Каныбек Иманалиев.

Каныбек, почему ты делишь народ по регионам? Ты мог бы решать свои отношения с Садыром лично, не вмешивая сюда иссык-кульцев? Кто ты такой, что бы от себя лично обращаться к аксакалам и в целом ко всему народу Иссык-Куля? Какое у тебя вообще есть право делить народ? Если у тебя какие-то комплексы ко всему народу, то это же ведь твои проблемы! Если с гор спускается волк, то в селе увидевшая первая собака начинает лаять, остальные собаки лают и воют за компанию. Если у вас у всех есть какая-то неприязнь к Садыру Жапарову – это тоже ваши личные эмоции. Из-за этого не следует делить народ, сеять семя раздора. Кыргызский народ, а особенно иссыккульцы не будут идти у вас на поводу.

В чем ваш интерес? Ладно, согласно твоим убеждениям, Садыр Жапаров избалованный сын. А ты на себя смотрел? Посмотри на свой внутренний мир через рентген. Остановлюсь лишь на одном твоем неблаговидном облике. Кто тебя довел до того уровня, на котором находишься сейчас ты? Кто тебе создал условия для роста, дал возможность прихватизировать типографию "Учкун"? И как ты потом отблагодарил Аскара Акаева? У тебя есть свое личное мнение, принципы, позиция? Ты хоть понимаешь, что такое партийный принцип? Как называют кыргызы тех, кто прыгает от одной партии к другой? Кажется политической проституцией! Я не знаю. Если ты был любимчиком Акаева и наживал себе богатства и сидел в тепле, то Садыр Жапаров будучи чистым был обвинен в том, чего не совершал.

Он сидел в тюрьме и собственной шкурой переживал весь ад, который учинил ему прежний президент Алмазбек Атамбаев, который, кстати говоря, чуть не уничтожил государство. Исходя из этого, ты хоть понимаешь, какая может быть разница между политиком который не выходил из стен Белого Дома, и с тем, кто пережил все невзгоды политической карьеры? Садыр Жапаров, из-за того что был арестован без вины, из-за то что остро поднимал вопросы "Кумтора" и "Мегакома" стал любимцем не только иссык-кульцев но и всего кыргызского народа.

После грязных выборов 4-октября, когда народ сверг власть и искал нового лидера, народ показал именно на Садыра Жапарова. Неужели ты этого не помнишь? Где вы были тогда? За месяц своего правления, Садыр Жапаров смог же установить стабильность, привести страну в правовое поле и спасти нас всех от хаоса. В 2010 году, вы смогли сделать так, вы смогли остановить кровопролитие? Также при политической воле Садыра Жапарова, сегодня, те, кто грабил страну на протяжении 28 лет, обратно возвращают награбленное. Весьма за короткий период времени, Садыр Жапаров смог доказать всему народу, что он может быть достойным лидером, человеком который оправдает надежды народа, и который станет камнем преткновения для коррупционеров. А ты, будучи свободным и на свободе, смог сделать такое?

Если бы кто-то, у кого чистый авторитет, незапятнанная репутация, обратился бы к иссык-кульцам, мы бы еще сказали "ладно". Но как мы можем понять, Каныбека Иманалиева, который делал нечистые дела для нации, кто выступал на стороне противников эпоса "Манас"? Что может означать его деление народа по регионам, и особенное выделение именно Иссык-Куля? Или может его, раздражает сплоченность нации, особенно объединение молодежи под обществом "Жети облус биримдиги". Каныбек одумайся и перестань обращаться к аксакалам!

Каныбек ты прошелся по всем лидерам нации и детально остановился на их образовании! А ты не забыл, что сделали с Кыргызстаном образованные правители? Как они делили народ на бедных и богатых, на друзей и родственников, даже были такие, кто возвышал собственную свиту. И куда мы пришли под их правлением? Даже ты такой образованный, всегда пытаешься ухватить для себя сладкий кусочек – это уже заметно. "Крокодил" находится не в реке Нарын, а живет в твоей душе! Не тот образованный, у кого есть диплом. Сколько среди нас тех, кто элементарно купил себе диплом.

Образование в душе, в тех истинных чувствах и мотивах, которые бьются в сердцах. Ни один из прежних правителей не говорил, что страна разворована. Они вместо этого, пытались сами нажиться. А Садыр сразу с момента прихода начал заботиться о народе. Все "аке" Иссык-Куля: Карга, Мойт, Сарт, Тилекмат, Карач, Кыдыр они все были без диплома. Но у них в сердцах всегда был кыргызский народ, их сердца бились во имя народа. Потому они и стали "аке". Садыр Жапаров потомок этих "аке"…

У кыргызов говорят: "Пока еще в уме, сумей прикрыться, а то вся душа будет видна на распашку"…

Автор: директор Института манасоведения и лингвистики КГУ им. И.Арабаева, член-корреспондент НАН КР, доктор филологических наук, профессор Сыртбай Мусаев

Источник: vb.kg