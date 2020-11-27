Мэрия Бишкека продолжает бороться со стихийной торговлей на Ошском рынке
Спецкоманда Ленинского акимиата ежедневно борется со стихийной торговлей вокруг ТРК «Ош базары» и на территории района. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
По ее данным, сегодня в ходе рейда очищены от точек незаконной торговли улицы Киевская, Бейшеналиевой, Кулиева и Токтогула.
«В отношении предпринимателей, занимающихся стихийной торговлей, составлено два протокола согласно статье 120 «Нарушение правил охраны полосы отвода автомобильных дорог» Кодекса о нарушениях, демонтировано более 20 объектов облегченного типа», — сказали в мэрии.
Источник: 24.kg
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