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Мэрия Бишкека продолжает бороться со стихийной торговлей на Ошском рынке

Мэрия Бишкека продолжает бороться со стихийной торговлей на Ошском рынке

Спецкоманда Ленинского акимиата ежедневно борется со стихийной торговлей вокруг ТРК «Ош базары» и на территории района. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, сегодня в ходе рейда очищены от точек незаконной торговли улицы Киевская, Бейшеналиевой, Кулиева и Токтогула.

«В отношении предпринимателей, занимающихся стихийной торговлей, составлено два протокола согласно статье 120 «Нарушение правил охраны полосы отвода автомобильных дорог» Кодекса о нарушениях, демонтировано более 20 объектов облегченного типа», — сказали в мэрии.

Источник: 24.kg

           

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