Приговор по делу об убийстве брата Аиды Саляновой будет вынесен сегодня

Судья ушел в совещательную комнату.
Приговор по делу об убийстве брата Аиды Саляновой – Улана Салянова будет вынесен сегодня, 27 ноября.
Дело рассматривает Первомайский районный суд.
Судья ушел в совещательную комнату.
Улан Салянов был убит у себя дома в 2017 году. Сообщалось, что преступники ворвались в дом, чтобы ограбить, а после выстрелили из пистолета в Салянова. Один из обвиняемых также подозревается в разбойном нападении на предпринимателя в Оше.
Источник: reporter.kg
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