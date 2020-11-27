Приговор по делу об убийстве брата Аиды Саляновой будет вынесен сегодня

Судья ушел в совещательную комнату.

Приговор по делу об убийстве брата Аиды Саляновой – Улана Салянова будет вынесен сегодня, 27 ноября.

Дело рассматривает Первомайский районный суд.

Судья ушел в совещательную комнату.

Улан Салянов был убит у себя дома в 2017 году. Сообщалось, что преступники ворвались в дом, чтобы ограбить, а после выстрелили из пистолета в Салянова. Один из обвиняемых также подозревается в разбойном нападении на предпринимателя в Оше.

Источник: reporter.kg