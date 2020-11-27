(Фото) В суд доставили Атамбаева, Ниязова и Сагымбаева.

В суд доставили Атамбаева, Ниязова и Сагымбаева.

В Первомайский районный суд 27 ноября доставили Алмазбека Атамбаева, экс-руководителя Аппарата президента Фарида Ниязова и бывшего сотрудника 9-й службы ГКНБ Каната Сагымбаева.

В суде проходит процесс по событиям 7-8 августа в селе Кой-Таш.

Источник: svodka.akipress.org