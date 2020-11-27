Дыйканбаев освобожден от должности полпреда президента в ЖК, на его место назначен Анарбек Калматов
Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики Талант Мамытов подписал Указ, согласно которому Дыйканбаев Курманбек Сапарович освобожден от занимаемой должности полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Жогорку Кенеше КР в ранге заместителя руководителя аппарата президента Кыргызской Республики, согласно поданному заявлению. Об этом сообщили в аппарате президента.
Отмечается, что другим Указом Таланта Мамытова на его место назначен и освобожден от ранее занимаемой должности Калматов Анарбек Баратович.
Источник: Кабар
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