Дыйканбаев освобожден от должности полпреда президента в ЖК, на его место назначен Анарбек Калматов

Дыйканбаев освобожден от должности полпреда президента в ЖК, на его место назначен Анарбек Калматов

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики Талант Мамытов подписал Указ, согласно которому Дыйканбаев Курманбек Сапарович освобожден от занимаемой должности полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Жогорку Кенеше КР в ранге заместителя руководителя аппарата президента Кыргызской Республики, согласно поданному заявлению. Об этом сообщили в аппарате президента.

Отмечается, что другим Указом Таланта Мамытова на его место назначен и освобожден от ранее занимаемой должности Калматов Анарбек Баратович.

Источник: Кабар