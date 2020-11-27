Адвокат Садыра Жапарова: Абдил Сегизбаев лжет!

Адвокат Садыра Жапарова: Абдил Сегизбаев лжет!

Адвокат Садыра Жапарова Шарабидин Токтосунов опроверг слова экс-главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева по поводу постановления суда о задержании его подзащитного. Об этом редакции VB.KG сказал он сам.

По его словам, экс-глава ГКНБ вводит общественность в заблуждение.

- Есть множество свидетелей, в том числе и СМИ, которые подтвердят, что в 2017 году Садыра Жапарова приглашали в ГКНБ в качестве свидетеля. Однако на границе его уже задержали. Я просил предоставить мне ордер, но мне показали повестку о принудительном приводе моего подзащитного, хотя изначально уже была повестка с просьбой прийти в этот день на допрос ровно в 19.00 часов в качестве свидетеля. И Садыр Нургожоевич готов был даже раньше прийти. Поэтому мне не понятно, почему Сегизбаев утверждает, что еще до возвращения моего подзащитного было решение суда об его аресте. Получается, что он лжет, - сказал Токтосунов.

Напомним, ранее экс-глава ГКНБ Абдил Сегизбаев заявил, что в 2017 году к нему в ГКНБ пришло постановление суда о том, что в случае возвращения в Кыргызстан Жапаров должен быть задержан.

- После этого я через людей передал ему, чтобы он знал об этом постановлении. Я знаю для чего он вернулся, и кто за ним стоял. Расскажу об этом во время предвыборной агитации, - сказал он.

Сумеет ли доказать экс-глава ГКНБ и теперь уже кандидат в президенты Абдил Сегизбаев информацию про решение суда по поводу ареста Жапарова пока еще вопрос. По крайней мере, действительно в СМИ за 2017 год говорится исключительно о повестке на допрос в качестве свидетеля. Возможно, бывший главный чекист в свете последних событий в Кыргызстане всего лишь на всего забыл про этот момент.

Интересно другое, с какой целью Сегизбаев решил сегодня идти на выборы президента, при этом прекрасно понимая о своих шансах? Возможно он намеревается пойти по проторенной дорожке многих бывших политиков. Те, напомним, при наличии прошлых "грехов" стремятся выставить себя этакой оппозицией, чтобы в случае чего на весь мир раструбить о политическом преследовании. Поэтому от случая к случаю участвуют в выборах и разного рода политических событиях.

В целом экс-главу Сегибаева можно назвать везучим человеком. Работал пресс-секретарем Аскара Акаева с 2003 по 2005 годы. Правда, во время мартовских событий 2005-го он, как известно, был избит митингующими перед "Белым домом", но сути это не меняет. Так как уже позже при власти Атамбаева он снова на коне, вначале советник президента, потом глава ГКНБ.

Во времена уже Жээнбекова, можно сказать, ему также везет. К слову, удивительным образом власти его упорно не замечали, хотя, к примеру, он также был в Кой-Таше во время августовских событий. Если всех остальных участников тех событий, как минимум, позже "загребли" как организаторов массовых беспорядков, то его странным образом не тронули. Почему так получилось непонятно. Можно предположить, что Сегизбаев по примеру главы ФБР Джона Гувера имеет в наличии определенный компромат на ряд политиков и который позволяет ему влиять на ситуации. Впрочем, это только предположение.

Источник: vb.kg