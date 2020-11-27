Хватит сидеть в качестве королевы, – член КС об ответственности президента в новой Конституции

Достаточно сидеть в качестве королевы, пусть уже берет ответственность
До того, как нам предоставили проект Конституции, уже говорили, что идет узурпация власти. Об этом в ходе пресс-конференции сказала член Конституционного совещания Чолпон Койчуманова.
По ее словам, в новой редакции Конституции никакой речи об узурпации нет.
“Полномочия парламента остаются практически те же. Наоборот много предложений поступают, чтобы дать больше ответственности президенту. Новая редакция оставляет все так же. Мы боимся слова узурпация, мы и так в узурпации партийной системы живем, последние выборы нам это показали”, – сказала она.
Койчуманова добавила, что общество созрело, чтобы возложить большую ответственность на президента.
“Достаточно сидеть в качестве королевы, пусть уже берет ответственность“, – сказала она.
Источник: reporter.kg
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