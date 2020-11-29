Статус русского языка в Кыргызстане останется официальным

Статус русского языка в Кыргызстане останется официальным

В проекте Конституции статус русского языка остается официальным. Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель секции «Права и свободы человека и гражданина» конституционного совещания Нурлан Шерипов.

Он отметил, что члены конституционного совещания решили оставить статью о статусе русского языка в Конституции такой же. В Основном законе кыргызский язык остается государственным, а русский — официальным языком страны.

Напомним, накануне в ходе заседания конституционного совещания было предложено лишить русский язык статуса официального.

Источник: Элгезит