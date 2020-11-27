(Фото) Талант Мамытов провел заседание Совета по развитию бизнеса и предпринимательства при торага ЖК

Талант Мамытов провел заседание Совета по развитию бизнеса и предпринимательства при торага ЖК

Исполняющий обязанности президента Кыргызстана, торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов встретился с членами Совета по развитию бизнеса и предпринимательства при торага Жогорку Кенеша, сообщает пресс-служба парламента КР.

В мероприятии приняли участие депутаты Жогорку Кенеша, руководители государственных органов и представители бизнес-ассоциаций.

Торага Жогорку Кенеша отметил необходимость качественных преобразований в стране, применения инновационных методов для развития отечественной экономики.

«У многих наших соотечественников есть действительно хорошие бизнес-идеи и хорошие программы развития конкретных секторов экономики. Но, к сожалению, со стороны государства не оказывается должной поддержки многим перспективным проектам. Для решения этой проблемы предлагаю использовать эту площадку для обсуждения наиболее интересных проектов, которые нацелены внести вклад в развитие государства», – отметил Талант Мамытов.

В ходе заседания был рассмотрен ряд вопросов, в том числе о текущем проекте строительства Камбаратинской ГЭС-1 и варианты его реализации.

По данным главы Национального энергохолдинга Нурбека Козубекова, строительство ГЭС-1 и ввод в эксплуатацию гидроэлектростанции мощностью 1860 МВт и среднемноголетней выработкой 5,64 млрд кВтч электроэнергии создадут реальную возможность удовлетворить высокие темпы роста внутренних потребностей электроэнергии страны и покрытие пиковых нагрузок в энергосистеме, а также увеличить экспортный потенциал с учетом обязательств КР по проекту CASA-1000.

Глава энергохолдинга отметил, что этот проект позволит обеспечить резерв мощности в энергосистеме КР и эффективное использование водно-энергетических ресурсов.

Кроме того, Талант Мамытов был проинформирован о реализации текущих инвестиционных проектов в сфере гидроэнергетики.

На встрече был презентован проект развития органического сельского хозяйства и повышение экспортного потенциала страны. Проект представил заместитель председателя Общественного объединение «Кыргызско-китайской ассоциации содействия и развития сотрудничества» Сыргак Кенжебаев.

По его словам, при переходе на органическое земледелие, фермеры, выращивая органическую продукцию, смогут зарабатывать свыше одного миллиона сомов с 1-гектара земли.

Вместе с тем другой представитель данной ассоциации Мээр Куменова презентовала проект «Реновация Кыргыз Почтасы, развитие электронной коммерции».

Предполагается, что обновление «Кыргызпочтасы» в конкурентоспособную и современную организацию с выходом на мировой рынок электронной коммерции раскроет потенциал географического преимущества Кыргызстана в почтово-курьерских доставках.

Экс-депутат Жогорку Кенеша Акуналы Досалиев представил проект «Таш жол» (каменные дороги) для улучшения дорожной инфраструктуры в сельской местности.

Как заявил экс-депутат, данный проект уже был реализован в 2014 году АО «Жалалабатский АБЗ» в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области.

«Особенность проекта в том, что каменные дороги будут дешевле до 55% от асфальтобетонных, намного экологичнее, срок службы будет намного дольше и, самое главное, каменный материал будет доступен в каждом регионе страны», – отметил Досалиев.

По итогам заседания члены Совета по развитию бизнеса и предпринимательства при Торага Жогорку Кенеша озвучили свои рекомендации и замечания.

Источник: Кабар