Конституционное совещание: Никакого переименования Кыргызской Республики не будет

Конституционное совещание: Никакого переименования Кыргызской Республики не будет

Никакого переименования Кыргызской Республики не будет. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил руководитель секции «Органы государственной власти» конституционного совещания Болот Токтобаев.

Он особо подчеркнул, что сейчас очень много разного говорят, "но хотелось бы отметить, что никакого переименования Кыргызской Республики не будет".

Руководитель секции «Основы конституционного строя и МСУ» Урмат Аманалиев заявил, что конституционное совещание закрепляет, чтобы везде использовалась конкретная терминология «народ Кыргызской Республики».

«Это будет официальной терминологией, которая будет использоваться везде, как и на международных аренах. Народ Кыргызской Республики - наше конституционное название», - сказал он.

Источник: Кабар