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Полпреда президента в ЖК Курманбека Дыйканбаева водворили в СИЗО

Полпреда президента в ЖК Курманбека Дыйканбаева водворили в СИЗО

Полномочного представителя президента в Жогорку Кенеше Курманбека Дыйканбаева водворили в СИЗО ГКНБ. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

Уточняется, что он будет находиться под стражей до 24 января 2021 года.

Напомним, Дыйканбаева задержали 24 ноября по подозрению в злоупотреблении должностным положением.

Следствием установлено, что в период избирательной кампании в октябре 2020 года Д.К., действуя в интересах одной из политических партий, вынудил руководителя одного из государственных предприятий, имеющих стратегическое значение, передать ему денежные средства в сумме более 7 млн сомов, под угрозой освобождения от занимаемой должности в случае отказа.

Источник: Элгезит

           

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