Полпреда президента в ЖК Курманбека Дыйканбаева водворили в СИЗО
Полномочного представителя президента в Жогорку Кенеше Курманбека Дыйканбаева водворили в СИЗО ГКНБ. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.
Уточняется, что он будет находиться под стражей до 24 января 2021 года.
Напомним, Дыйканбаева задержали 24 ноября по подозрению в злоупотреблении должностным положением.
Следствием установлено, что в период избирательной кампании в октябре 2020 года Д.К., действуя в интересах одной из политических партий, вынудил руководителя одного из государственных предприятий, имеющих стратегическое значение, передать ему денежные средства в сумме более 7 млн сомов, под угрозой освобождения от занимаемой должности в случае отказа.
Источник: Элгезит
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