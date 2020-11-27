Детям-сиротам в Панфиловском районе построят дома
По результатам работы прокуратуры Панфиловского района детям-сиротам выделены земельные участки. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.
Уточняется, что проведена проверка исполнения законодательства в части обеспечения прав и защиты интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Панфиловской районной государственной администрации, управлении труда и социального развития Панфиловского района.
По результатам проведенной проверки прокуратурой района на имя главы районной государственной администрации внесено представление об устранении нарушений закона и главе Кураминского айыл окмоту – предписание, по результатам внесенных актов прокурорских реагирований органами МСУ 4 детям-сиротам выделены земельные участки для строительства индивидуального жилого дома.
На основании внесенного акта прокурорского реагирования прокуратурой района в тесном взаимодействии с уполномоченными государственными органами в сфере защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ближайшее время планируется возведение жилых домов на вышеуказанных земельных участках при финансовой поддержке спонсоров из дальнего зарубежья.
Источник: Кабар
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