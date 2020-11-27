Детям-сиротам в Панфиловском районе построят дома

Детям-сиротам в Панфиловском районе построят дома

По результатам работы прокуратуры Панфиловского района детям-сиротам выделены земельные участки. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

Уточняется, что проведена проверка исполнения законодательства в части обеспечения прав и защиты интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Панфиловской районной государственной администрации, управлении труда и социального развития Панфиловского района.

По результатам проведенной проверки прокуратурой района на имя главы районной государственной администрации внесено представление об устранении нарушений закона и главе Кураминского айыл окмоту – предписание, по результатам внесенных актов прокурорских реагирований органами МСУ 4 детям-сиротам выделены земельные участки для строительства индивидуального жилого дома.

На основании внесенного акта прокурорского реагирования прокуратурой района в тесном взаимодействии с уполномоченными государственными органами в сфере защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ближайшее время планируется возведение жилых домов на вышеуказанных земельных участках при финансовой поддержке спонсоров из дальнего зарубежья.

Источник: Кабар