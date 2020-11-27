Москва–Бишкек/Бишкек–Казань. График движения поездов на 2021 год

Так, Бишкек–Казань один раз в неделю, Бишкек–Новосибирск один раз в восемь дней.

В графике 2021 года сохранены размеры движения пассажирских поездов Бишкек–Москва два раза в неделю. Об этом сообщает ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

Так, Бишкек–Казань один раз в неделю, Бишкек–Новосибирск один раз в восемь дней.

Данные поезда будут назначены в обращение после снятия ограничительных мер по не распространению коронавирусной инфекции причастными государственными органами Российской Федерации, Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

«Вместе с тем, наша компания готова назначить пассажирские поезда внутриреспубликанского сообщения Бишкек–Каинды, Бишкек–Кара Балта, Бишкек–Токмак в случае разрешения Республиканского штаба, с учетом соблюдения утвержденных «Алгоритмов действий по предупреждению распространения коронавируса при осуществлении пассажирских перевозок внутриреспубликанского сообщения»», – сказали в ГП.

Напомним, что пассажирские поезда международного сообщения временно отменены с 17 марта 2020 года, поезда внутриреспубликанского сообщения с 25 марта 2020 года.

Источник: reporter.kg