Стало известно, почему вирусная инфекция часто вызывает пневмонию

Стало известно, почему вирусная инфекция часто вызывает пневмонию

Стало известно, почему вирусная инфекция часто вызывает пневмонию. Ученые из Швеции и Сингапура изучили вызванные гриппом изменения в нижних дыхательных путях, влияющие на рост пневмококков в легких.

Исследователи обнаружили, что во время вирусной инфекции питательные вещества и антиоксиданты, выделяемые организмом для борьбы с вирусом, просачиваются в легкие, создавая там благоприятную среду для роста бактерий.

Ученые подчеркнули, что в воспалительной среде ослабевает иммунитет и происходит дальнейшее распространение бактериального патогена в инфицированных гриппом дыхательных путях. Авторы предполагают, что возможной стратегией борьбы со связанной с гриппом бактериальной пневмонией может стать использование ингибиторов протеазы.

Источник: reporter.kg