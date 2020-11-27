Стало известно, почему вирусная инфекция часто вызывает пневмонию
Стало известно, почему вирусная инфекция часто вызывает пневмонию. Ученые из Швеции и Сингапура изучили вызванные гриппом изменения в нижних дыхательных путях, влияющие на рост пневмококков в легких.
Исследователи обнаружили, что во время вирусной инфекции питательные вещества и антиоксиданты, выделяемые организмом для борьбы с вирусом, просачиваются в легкие, создавая там благоприятную среду для роста бактерий.
Ученые подчеркнули, что в воспалительной среде ослабевает иммунитет и происходит дальнейшее распространение бактериального патогена в инфицированных гриппом дыхательных путях. Авторы предполагают, что возможной стратегией борьбы со связанной с гриппом бактериальной пневмонией может стать использование ингибиторов протеазы.
Источник: reporter.kg
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