(Видео) На Аламединском рынке пожар

На Аламединском рынке в Бишкеке произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, сообщение о пожаре поступило сегодня в 8:47. Загорелся магазин на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Буденного (район Аламединского рынка).

Для тушения пожара привлекли один пожарный расчет.

Источник: Элгезит