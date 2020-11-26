Для укрепления кыргызского языка необходимо придать ему особый статус - профессор

В частности его просят усилить влияние кыргызского языка и укрепить его позиции.
Язык – это основа государства. Если мы сегодня в ходе дискуссии о новом проекте Конституции не придадим кыргызскому языку больше возможностей, это будет неправильно. Об этом в ходе брифинга сообщил член секции «Основы конституционного строя и МСУ», доктор филологических наук, профессор Сыртбай Мусаев.
По его словам, ему как заслуженному филологу много приходит сообщений о статусе кыргызского языка. В частности его просят усилить влияние кыргызского языка и укрепить его позиции.
«Народ, который забыл свой язык – это исчезающий народ. У нас в Конституции от 1993 года языковые вопросы были четко прописаны. Сейчас же подавляющая часть общества просит усилить влияние кыргызского языка. В этой связи в статье 16 мы рекомендовали сделать кыргызский язык языком межэтнической коммуникации. Так мы придали кыргызскому языку особый статус», - отметил филолог.
Продолжая, он добавил, что Кыргызстан является многонациональной страной, в этой связи языки всех национальных меньшинств должны быть защищены Конституцией. «Мы должны также уделять внимание языкам людей других наций, проживающих в стране. Языковая свобода должна сохраняться», - отметил он.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!