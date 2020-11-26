Для укрепления кыргызского языка необходимо придать ему особый статус - профессор

В частности его просят усилить влияние кыргызского языка и укрепить его позиции.

Язык – это основа государства. Если мы сегодня в ходе дискуссии о новом проекте Конституции не придадим кыргызскому языку больше возможностей, это будет неправильно. Об этом в ходе брифинга сообщил член секции «Основы конституционного строя и МСУ», доктор филологических наук, профессор Сыртбай Мусаев.

По его словам, ему как заслуженному филологу много приходит сообщений о статусе кыргызского языка. В частности его просят усилить влияние кыргызского языка и укрепить его позиции.

«Народ, который забыл свой язык – это исчезающий народ. У нас в Конституции от 1993 года языковые вопросы были четко прописаны. Сейчас же подавляющая часть общества просит усилить влияние кыргызского языка. В этой связи в статье 16 мы рекомендовали сделать кыргызский язык языком межэтнической коммуникации. Так мы придали кыргызскому языку особый статус», - отметил филолог.

Продолжая, он добавил, что Кыргызстан является многонациональной страной, в этой связи языки всех национальных меньшинств должны быть защищены Конституцией. «Мы должны также уделять внимание языкам людей других наций, проживающих в стране. Языковая свобода должна сохраняться», - отметил он.

Источник: Кабар