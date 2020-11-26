(Видео) Член Конституционного совещания Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык статуса официального языка

Член Конституционного совещания Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык статуса официального языка
«Мое предложение — оставить (в Конституции) государственным языком только кыргызский язык. Остальные языки мы будем развивать другими законами», - сказал 26 ноября член Конституционного совещания, общественный деятель Садирдин Торалиев.
«У меня дети учились на русском, дома говорят на русском вместе с женой. В маршрутках тоже говорят на русском. У русского языка статус официального. Русский язык нам нужен, с ним мы многого достигли. Нужен также английский. Чем больше, тем больше нас будут уважать.
В Конституции кыргызский язык должен остаться государственным и языком межнационального общения. Почему? 60% мира разговаривают на английском языке. Мы привыкли к русскому языку и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть. Мы можем потерять свой язык. Человек такой, пока его не обяжешь, он ничего не будет учить.
Мое предложение — оставить (в Конституции) государственным языком только кыргызский язык. Остальные языки мы будем развивать другими законами», - сказал он.
Источник: kg.akipress.org
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