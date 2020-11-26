В Кыргызстане запретили новогодние корпоративы

В Кыргызстане новогодние корпоративы запрещены.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила вице-премьер-министр КР Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, такое решение связано с ситуацией в стране с коронавирусной инфекцией.

«Также на подобные мероприятия собирается большое количество людей, люди одеваются легко и это во время сезонного гриппа. Мы все знаем, что сейчас социальная дистанция и масочный режим не соблюдаются вообще. Поэтому новогодние корпоративы запрещены, особенно для государственных служащих», - сказала она.

Вице-премьер-министр отметила, что на совещании с участием и.о. президента были даны строгие указания для всех глав ведомств и МСУ.

Источник: Кабар