В Кыргызстане запретили новогодние корпоративы

В Кыргызстане новогодние корпоративы запрещены.
Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила вице-премьер-министр КР Эльвира Сурабалдиева.
По ее словам, такое решение связано с ситуацией в стране с коронавирусной инфекцией.
«Также на подобные мероприятия собирается большое количество людей, люди одеваются легко и это во время сезонного гриппа. Мы все знаем, что сейчас социальная дистанция и масочный режим не соблюдаются вообще. Поэтому новогодние корпоративы запрещены, особенно для государственных служащих», - сказала она.
Вице-премьер-министр отметила, что на совещании с участием и.о. президента были даны строгие указания для всех глав ведомств и МСУ.
Источник: Кабар
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