На конституционном совещании предложили сделать английский вторым официальным языком
На заседании конституционного совещания предложили сделать английский вторым официальным языком. Такое мнение высказал экс-заместитель министра культуры, информации и туризма Максат Чакиев.
Он отметил, что в более чем 100 странах используется английский язык, в 10-20 странах этот язык используют как официальный. «У нас есть один официальный язык — это русский язык. Благодаря ему во многих странах мы можем свободно разговаривать. В концепцию Конституции нужно включить вопрос еще одного официального языка — английского», — сказал Чакиев.
Источник: Элгезит
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