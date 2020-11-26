На конституционном совещании предложили сделать английский вторым официальным языком

На конституционном совещании предложили сделать английский вторым официальным языком

На заседании конституционного совещания предложили сделать английский вторым официальным языком. Такое мнение высказал экс-заместитель министра культуры, информации и туризма Максат Чакиев.

Он отметил, что в более чем 100 странах используется английский язык, в 10-20 странах этот язык используют как официальный. «У нас есть один официальный язык — это русский язык. Благодаря ему во многих странах мы можем свободно разговаривать. В концепцию Конституции нужно включить вопрос еще одного официального языка — английского», — сказал Чакиев.

Источник: Элгезит