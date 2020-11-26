Последний рывок Текебаева, или «Политическим трупам» следовало бы спать спокойно…

Последний рывок Текебаева, или «Политическим трупам» следовало бы спать спокойно…

Текебаев начинает себя высоко ценить, как только его называют «отцом» Конституции, считает, что никто ему не ровня, идет против течения. И на этот раз он так поступил. Недавно новый проект Конституции был вынесен на общественное обсуждение. Не прошло и дня, как Текебаев воспротивился, расшумелся.

Нет сомнений в том, что общественность оценит этот проект, будут изменения и дополнения, Основной закон будет работать для народа. Несмотря на это, отдельные разбазарившие авторитет политики выступают против. Главный из них, Текебаев, из кожи вон лезет чтобы сохранить свое «дитя», старую Конституцию. Но ведь Омуке сам говорил, что Основному закону свойственно меняться по обстоятельствам. Отмечал, что в зависимости от ситуации, временных обстоятельств некоторые законы будут меняться. Но на этот раз он отказался от тех слов. Потому что может быть изменена Конституция, которую он написал. Появились обстоятельства, о которых он сам и говорил.

Так стоило ли противиться, не вникнув в суть?! Или вовсе не должна изменяться его Конституция, написанная на деньги США? А ведь мы жили по этой Конституции до сегодняшнего дня? Почему он не видит бревна в своем глазу и замечает соринку в чужом глазу? Что приходит в голову, когда речь идет о Текебаеве? Да, политик он сильный, но в то же время вспоминается его продажность в политике, готовность вступать в торги. По его словам, новый проект никуда не годится. По его логике безупречна Конституция, которую он написал, которая довела страну до такого состояния. Мы понимаем, почему он с пеной у рта защищает Конституцию. Потому что новый проект исправляет ошибки Основного закона, который он «родил». Этот человек не перестает изменяться время от времени. Стареет. Мог бы сохранить авторитет.

Мы знаем, что Омурбек Текебаев считает себя очень умным. Но временами он обожествляет себя, обогнав Арстана Алая. Словно нет другого умного человека, кроме него. Такими темпами он в ближайшее время создаст угрозу для страны. Когда он говорит об Основном законе, напоминает истеричную женщину. Таким завистливым и недоброжелательным оказался. Или кто-то ему запретил изменить Основной закон, чтобы он работал для страны и народа? Все это назовем его истерикой по Основному закону. Но можно ли умолчать о том, как он разбогател, обходя законы?

Текебаев рассказывает, что хранит чек на все свои покупки, вплоть до гвоздей, но, как говорят, при мэре Бишкека Феликсе Кулове сторговался с Акаевым, завладел землей, где сейчас стоит ресторан «Фрунзе», отстроил кафе «Дубовый парк», на пересечении улиц Фрунзе-Исанова завладел земельным участком, отстроил себе офис, а рядом – элитный дом, пожинал хорошие плоды при Акаеве и Бакиеве. Умолчим о том, как он «продал» Маевскому «Мегаком». Народ устал от этого. В общем, «завял» серый кардинал кыргызской политики. Мог бы уйти на отдых…

Источник: газета «Майдан.kg» №44 от 25.11.2020 / стр. 6