«Скоро в Кыргызстан». Хабиб Нурмагомедов едет в Бишкек

Действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов намерен вновь посетить Кыргызстан.
Об этом заявил его тренер мексиканец Хавьер Менде.
Тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендез на своей странице в Instagram заявил, что хочет посетить Кыргызстан и увидеть кок-бору. Мендез и Нурмагомедов сейчас находятся в ОАЭ.
«С нетерпением жду встречи в прекрасном Кыргызстане и жду, когда увижу кок-бору», — написал на своей странице в Instagram Хавьер Мендез.
Чемпион UFC подтвердил слова тренера и поделился публикацией в Stories и добавил: «Скоро в Кыргызстан».
Напомним, в январе 2018 года Хабиб Нурмагомедов побывал в Кыргызстане по приглашению Национального олимпийского комитета. За то недолгое время, что спортсмен пробыл в нашей стране, он отметил, что ему очень понравилась наша природа, и даже возникла идея потренироваться когда-нибудь в кыргызстанских горах.
Хабиб в октябре текущего года в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Однако после завершения поединка объявил о завершении карьеры. Россиянин одержал 29 побед в 29-и боях в смешанных единоборствах.
Источник: Элгезит
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