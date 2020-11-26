«Скоро в Кыргызстан». Хабиб Нурмагомедов едет в Бишкек

Действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов намерен вновь посетить Кыргызстан.

Об этом заявил его тренер мексиканец Хавьер Менде.

Тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендез на своей странице в Instagram заявил, что хочет посетить Кыргызстан и увидеть кок-бору. Мендез и Нурмагомедов сейчас находятся в ОАЭ.

«С нетерпением жду встречи в прекрасном Кыргызстане и жду, когда увижу кок-бору», — написал на своей странице в Instagram Хавьер Мендез.

Чемпион UFC подтвердил слова тренера и поделился публикацией в Stories и добавил: «Скоро в Кыргызстан».

Напомним, в январе 2018 года Хабиб Нурмагомедов побывал в Кыргызстане по приглашению Национального олимпийского комитета. За то недолгое время, что спортсмен пробыл в нашей стране, он отметил, что ему очень понравилась наша природа, и даже возникла идея потренироваться когда-нибудь в кыргызстанских горах.

Хабиб в октябре текущего года в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Однако после завершения поединка объявил о завершении карьеры. Россиянин одержал 29 побед в 29-и боях в смешанных единоборствах.

Источник: Элгезит