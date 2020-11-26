Экс-акима Октябрьского района Константина Куценко отпустили под домашний арест

Бывший чиновник пожаловался на плохое самочувствие

Бывшего акима Октябрьского района Бишкека Константина Куценко вчера отпустили под домашний арест в связи с плохим самочувствием. Об этом Vesti.kg сообщили источники в правоохранительных органах.

Напомним, 24 ноября сотрудники ГСБЭП (Финполиция) задержала Константина Куценко по подозрению в причастности к коррупции.

Позже и.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев освободил Куценко от занимаемой должности согласно поданному заявлению.

Источник: vesti.kg