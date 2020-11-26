Кемелбек Ашыралиев, экс-депутат: «Нынешняя Конституция не понравилась народу»

Политик Омурбек Текебаев самовольно созвал Конституционное совещание, спешно принял действующий Основной закон.
— 22 ноября в Бишкеке состоялся марш с участием гражданских активистов и депутатов парламента. Так они выразили протест внесению изменений в Основной закон. А что по этому поводу думает гражданское общество?
— 10 лет жили при нелегитимной Конституции. В 2010 году, когда Курманбек Бакиев сбежал, парламент был распущен. Тогда страной правило Временное правительство. Политик Омурбек Текебаев самовольно созвал Конституционное совещание, спешно принял действующий Основной закон.
По сравнению с тем временем, сейчас есть парламент. Значит, есть какая-то законность в вопросе Конституции, по сравнению с 2010 годом. Ныне действующая Конституция не понравилась народу. У исполнительной власти нет качества, она не может выполнять свою роль, мы раз за разом сменяем премьер-министра. Поэтому обязательно нужна новая Конституция.
Источник: газета «Майдан.kg» №44 от 25.11.2020 / стр. 8
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!