Темирлан Ормуков: «Суд удовлетворил мое заявление, так как был нарушен конституционный закон»

«Суд удовлетворил мое заявление, так как был нарушен конституционный закон»

— Господин Темирлан, раньше вы были сторонником «атамекеновцев», но почему-то обратились в суд, мол, Текебаев незаконно получил мандат. Поступил заказ сверху? Среди общественности говорят, что Темирлан Ормуков выполняет задание новой власти.

— В свое время Дастан Бекешев критиковал Текебаева и Аиду Салянову. 6 октября на заседании я заметил, как он вступил в переговоры с «атамекеновцами» и в гневе сказал, чтобы они на этом не останавливались и помирились с Атамбаевым. Так как ЦИК допустил мысль, что мандат был выдан Текебаеву незаконно, 16 октября я обратился в суд, мол, мандат был получен незаконно. А кто из новой власти мог прибрать меня к рукам? Я написал заявление без чьего-либо указания.

— Если бы это было незаконно, ЦИК не стал бы выдавать мандат.

— Суд отменил постановление ЦИК только потому, что мандат был выдан незаконно. Установлено, что ЦИК своим постановлением нарушил Конституционный закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша КР».

— Получается суд удовлетворил заявление, как только вы его написали?

— Заявление удовлетворили спустя месяц и одну неделю. Суд удовлетворил заявление из-за нарушения конституционного закона, а не из-за уважения ко мне.

Источник: газета «Майдан.kg» №44 от 25.11.2020 / стр. 5