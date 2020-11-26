Темирлан Ормуков: «Суд удовлетворил мое заявление, так как был нарушен конституционный закон»

«Суд удовлетворил мое заявление, так как был нарушен конституционный закон»
— Господин Темирлан, раньше вы были сторонником «атамекеновцев», но почему-то обратились в суд, мол, Текебаев незаконно получил мандат. Поступил заказ сверху? Среди общественности говорят, что Темирлан Ормуков выполняет задание новой власти.
— В свое время Дастан Бекешев критиковал Текебаева и Аиду Салянову. 6 октября на заседании я заметил, как он вступил в переговоры с «атамекеновцами» и в гневе сказал, чтобы они на этом не останавливались и помирились с Атамбаевым. Так как ЦИК допустил мысль, что мандат был выдан Текебаеву незаконно, 16 октября я обратился в суд, мол, мандат был получен незаконно. А кто из новой власти мог прибрать меня к рукам? Я написал заявление без чьего-либо указания.
— Если бы это было незаконно, ЦИК не стал бы выдавать мандат.
— Суд отменил постановление ЦИК только потому, что мандат был выдан незаконно. Установлено, что ЦИК своим постановлением нарушил Конституционный закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша КР».
— Получается суд удовлетворил заявление, как только вы его написали?
— Заявление удовлетворили спустя месяц и одну неделю. Суд удовлетворил заявление из-за нарушения конституционного закона, а не из-за уважения ко мне.
Источник: газета «Майдан.kg» №44 от 25.11.2020 / стр. 5
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