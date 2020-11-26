Китай дает отсрочку по кредиту. Но придется выплатить еще 2,9 млрд сомов

На сегодняшний день ведутся консультации по вопросу отсрочки выплаты долга Китаю.
Об этом заявил и.о. премьер-министра Артем Новиков, выступая на заседании Жогорку Кенеша.
По его словам, в случае отсрочки выплаты долга Китаю кыргызской стороне придется выплатить еще дополнительно около 3 млрд сомов.
«Со стороны Китая предлагается пролонгировать долг на четыре года, с разбивкой по траншам. И процентную ставку за эту пролонгацию китайская сторона предлагает установить в размере 2%. То есть, в целом она как бы выдерживается на уровне установленных правительством параметров. Переплата по этой сумме составит 2,9 млрд сомов», – сообщил Артем Новиков.
Исполняющий обязанности премьера добавил, что основная часть внешнего долга Кыргызстана приходится на Китай, а «по остальным странам суммы незначительные».
Напомним, по последним данным, из 4,1 млрд долларов внешнего долга КР около 1,7 млрд приходится на Экспортно-импортный банк Китая.
В последние месяцы руководство Кыргызстана не раз обращалось к китайкой стороне с просьбой рассмотреть отсрочку по выплате госдолга.
Источник: Элгезит
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