Китай дает отсрочку по кредиту. Но придется выплатить еще 2,9 млрд сомов

На сегодняшний день ведутся консультации по вопросу отсрочки выплаты долга Китаю.

Об этом заявил и.о. премьер-министра Артем Новиков, выступая на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, в случае отсрочки выплаты долга Китаю кыргызской стороне придется выплатить еще дополнительно около 3 млрд сомов.

«Со стороны Китая предлагается пролонгировать долг на четыре года, с разбивкой по траншам. И процентную ставку за эту пролонгацию китайская сторона предлагает установить в размере 2%. То есть, в целом она как бы выдерживается на уровне установленных правительством параметров. Переплата по этой сумме составит 2,9 млрд сомов», – сообщил Артем Новиков.

Исполняющий обязанности премьера добавил, что основная часть внешнего долга Кыргызстана приходится на Китай, а «по остальным странам суммы незначительные».

Напомним, по последним данным, из 4,1 млрд долларов внешнего долга КР около 1,7 млрд приходится на Экспортно-импортный банк Китая.

В последние месяцы руководство Кыргызстана не раз обращалось к китайкой стороне с просьбой рассмотреть отсрочку по выплате госдолга.

Источник: Элгезит