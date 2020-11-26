Эксперт: Электронные техпаспорта – это очень удобно. И мы потихоньку двигаемся в этом направлении​

Страны ЕАЭС внедряют единую систему электронных паспортов для транспортных средств
Накануне состоялось заседание коллегии Евразийской экономической комиссии. В ходе встречи стороны обсудили ход реализации соглашения о внедрении единых электронных техпаспортов для транспортных средств в ЕАЭС.
Какие преимущества от введения данной системы и будут ли в ней отражены штрафы? С этими вопросами Vesti.kg обратились к члену Ассоциации международных автомобильных перевозчиков КР Сергею Галенко.
- Сейчас считается нарушением, если в момент остановки водителя при нем не будет соответствующих документов, – отметил он. – Но бывают ведь моменты, когда человек забыл или оставил где-то. И эта система электронных документов как раз таки нацелена на то, чтобы такие моменты исключить, что очень удобно. Эта схема успешно работает в США, там достаточно пробить имя по базе и получить необходимые данные. И это главное преимущество, мы к этому идем.
Эксперт также пояснил, что на сегодня уже фиксируются номера автомобилей из Кыргызстана в России при нарушении ПДД.
- С недавних пор стало уже возможно считывать номер машины для выявления нарушений на дорогах, – сказал Сергей Васильевич. – Теперь, получив определенное количество штрафов, находясь не в своем государстве, человека могут депортировать.
Поясним, в рамках интеграционного объединения ЕАЭС реализуется проект перехода на электронные техпаспорта транспортных средств. Также в рамках цифровизации госуслуг планируется ввести электронные водительские удостоверения.
Источник: vesti.kg
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